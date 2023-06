Il difensore ex Inter Lorenzo Pirola ha confermato la sua permanenza alla Salernitana: le dichiarazioni

E’ tutto fatto, Pirola è stato riscattato dalla Salernitana, come confermato dallo stesso difensore. Addio all‘Inter per il calciatore:

«Manca solo l’ufficialità, sono molto contento di questa scelta, la migliore per il mio percorso di crescita. La società ha sempre creduto in me, anche quando nei primi tempi le cose non andavano benissimo. Gli ultimi quattro/cinque mesi poi sono andati alla grande, ho voglia di rimanere a Salerno e di alzare ulteriormente l’asticella per l’anno prossimo».

L’articolo Pirola, addio all’Inter: «Contento di restare alla Salernitana, è la scelta giusta» proviene da Inter News 24.

