Lorenzo Pirola, riscattato dalla Salernitana direttamente dall’Inter, ha rilasciato una dichiarazione sulla sua carriera

Lorenzo Pirola tra le righe si rivolge all’Inter, sua ex squadra, colpevole di non aver creduto in lui così come sta facendo la Salernitana.

Ecco le parole del giocatore in conferenza stampa:

LE PAROLE- «Essere stato riscattato dalla Salernitana è un onore, un piacere e una responsabilità. Venivo da anni in cui venivo girato in prestito e poi tornavo alla base. Dopo la scorsa stagione ho avuto finalmente la fortuna di trovare una Società che crede in me e sono molto contento di rimanere a Salerno. La Società ha fatto un investimento importante per tenermi qui e voglio dimostrare di valere lo sforzo del club».

L’articolo Pirola punge l’Inter: «Un onore essere alla Salernitana, perchè…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG