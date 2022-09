Valeria Pirone, attaccante del Parma, ha parlato nel post gara contro il Milan femminile, ecco le sue parole ai canali ufficiali del club

Valeria Pirone, attaccante del Parma, ha parlato nel post gara contro il Milan femminile, ecco le sue parole ai canali ufficiali del club:

«Oggi ho visto un Milan più organizzato, più costruttivo e meno lanci lunghi. Ha fatto la sua ottima partita, cosa che non posso dire la stessa cosa di noi. Ci vuole mentalità, ci vuole atteggiamento. È inutile nascondersi dietro, dobbiamo essere più umili e pensare a lavorare. Niente chiacchiere o farsi i selfie su Instagram. Io non sono social ma soprattutto non mi piace quando perdo. Dopo questa sconfitta spero che la squadra compresa me stessa, faccia un bel bagno di umiltà e lavorare per il bene del Parma»

