Ulderici, tecnico del Parma, ha parlato nel post gara contro il Milan femminile, le sue parole ai canali ufficiali del club:

Sul match: «Complimenti al Milan che ha meritato la vittoria, ha fatto una grande bella partita, una squadra forte, sapevamo di affrontare una squadra fisica e ricca di qualità sia nella capacità delle singole sia a livello collettivo. Credo che potrà lottare ai vertici alti del campionato, nonostante una partenza non positiva nelle prime due partite della stagione. Ora dobbiamo farci un esame di coscienza perché le partite le puoi perdere ma non in questo modo».

Sulla lotta scudetto: «Mi ha fatto un’ottima impressione l’Inter, è una squadra organizzata e forte in tutti i reparti, allenata da una grandissima allenatrice come Rita Guarino, ha delle qualità che in questa Serie A fanno la differenza. La Fiorentina ha dei valori, rispetto lo scorso anno è partita molto bene. Oggi il Milan mi ha colpito sia fisicamente ma anche sul gioco. Tutte secondo me possono fare la differenza e vincere lo scudetto»

Sull’obiettivo del Parma: «Inizialmente la salvezza ma poi vorrei puntare a qualcosa in più»

