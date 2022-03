Il giornalista Maurizio Pistocchi non vede di buon occhio la chiamata di Inzaghi per sostituire conte sulla panchina dell’Inter.

Maurizio Pitocchi ha parlato anche di Simone Inzaghi nella lunga intervista concessa a Radio Nerazzurra. “L’Inter quando ha scelto Inzaghi ha cercato una copia di Conte, ma Inzaghi è abbastanza sbiadito come copia: è un buon allenatore ma non lo vedo allenatore da vertice”.

IM_Antonio_Conte

“Una grande squadra deve avere l’ambizione di avere un grande allenatore, io avrei fatto altre scelte. Sono i risultati quelli che condizionano le valutazioni, ma dovrebbe essere anche il come: l’Inter ha 9 punti in meno dell’anno scorso, è tanto. Speriamo che Inzaghi evolva positivamente dal punto di vista tecnico, ma anche le scelte che fa coi cambi non mi hanno convinto. Come la gestione sull’1-0 a Liverpool: non sono scelte da allenatore da grande squadra“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG