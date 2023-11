Maurizio Pistocchi ha detto la sua dopo il pareggio tra Juve e Inter nella 13^ giornata di Serie A: il commento del giornalista

Il giornalista Maurizio Pistocchi si esprime così a margine del pareggio all’Allianz Stadium tra Juve e Inter nella 13^ di Serie A.

LE PAROLE- «Juve Inter 1:1 “Finisce in parità, un risultato che scontenta più l’Inter, che ha prevalso per il possesso palla e ha fatto la partita, e premia la Juventus e il calcio difensivo e poco creativo. 34% di possesso palla >66%, 4 tiri totali a 8, 1 tiro in porta > 4-di Allegri. La Juve rimane a -2 punti, in zona-Champions, l’Inter conferma la bontà del suo impianto di gioco»

L’articolo Pistocchi: «L’1-1 tra Juve e Inter premia il calcio poco creativo dei bianconeri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG