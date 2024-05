Il giornalista di Globo Esporte Paranà Daniel Piva ha avvertito i nerazzurri che potrebbe essere molto difficile acquistare l’obiettivo Bento.

Tuttosport ha intervistato Daniel Piva che ha parlato del presidente dell’Athletico Paranaense: “Nonostante abbia preso molte decisioni impopolari e abbia avuto molti conflitti con i suoi stessi sostenitori, Petraglia gode dell’appoggio quasi unanime tra i tifosi. Tanto che ha conseguito il cambio di denominazione dello stadio all’unanimità dei consiglieri, senza ci fosse stata alcuna opposizione da parte della tifoseria. È il nome forte dell’Athletico Paranaense dal 1995″.

Le trattative con Petraglia

“Negoziare i giocatori è una delle caratteristiche principali di Petraglia. L’Athletico Paranaense lavora con la politica del non aver bisogno di vendere il suo giocatore migliore, motivo per cui il club che vuole acquistare l’atleta deve presentare proposte che rendano la trattativa vantaggiosa per tutte le parti”.

Yann Sommer

Su Bento

“Lui è ora il nome più popolare tra quelli delle papabili cessioni. Il Benfica ci aveva già provato l’anno scorso, ma le proposte furono respinte. Petraglia ha già rifiutato una proposta da 15 milioni di euro per il giocatore. L’atleta sogna di andare in Europa, ma molto dipenderà dalle offerte future affinché la trattativa possa concludersi“. L’Inter ha adocchiato Bento e l’idea sarebbe quello di fargli fare una stagione di apprendistato alle spalle di Sommer prima di affidargli il ruolo di primo portiere.

Gli scenari

“In termini economici, l’Athletico è uno dei riferimenti in Brasile e in Sud America. In altre parole, non ha bisogno di soldi. E poiché quest’anno ricorre il centenario dell’Athletico, il consiglio spera di vincere qualche titolo importante. Non dovrebbe quindi agevolare la probabile partenza di Bento“.

