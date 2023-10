L’ex centrocampista della Juventus Pjanic ha voluto parlare dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Tv Serie A, l’ex Juve Pjanic ha voluto parlare dell’Inter di Simone Inzaghi.

«Juventus? Ci sono state meno critiche per l’Inter che non ha vinto per due anni di fila pur essendo la squadra più attrezzata. Anche adesso i nerazzurri sono i favoriti secondo me. Manca un po’ di maturità a centrocampo».

