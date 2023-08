Il giornalista di Sky Deutschland Florian Plettenberg è stupito dalla volontà del difensore francese di lasciare la Baviera.

Florian Plettenberg su Sky Sport News ha chiesto a Gianluca Di Marzio perché Pavard abbia tutta questa voglia di andare all’Inter. “Se ne parla tanto in Germania e mi chiedo come mai Pavard sia così desideroso di andare all’Inter, quando è stato avvicinato anche al Manchester United, visto che ten Hag lo voleva”.

Giuseppe Marotta

“Poi è rimasto, perché il Batern non aveva il sostituto. Adesso, Pavard è molto concentrato sull’Inter e onestamente non riesco a comprendere completamente la scelta. Naturalmente l’Inter è un club forte ma non credo che per Pavard sia un grosso miglioramento nella sua carriera, sarebbe un downgrade. Vuole lasciare il Bayern, al momento lo United non è in corsa e la situazione Inter è molto calda“.

L’articolo Plettenberg: “Non capisco perché Pavard voglia andare all’Inter, per lui sarebbe un downgrade” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG