L’analisi sulla decisione dell’Inter di far tornare in nerazzurro Alexis Sanchez dopo l’addio nell’ultima stagione

Alla fine la soluzione per l’attacco l’Inter l’ha trovata con un cavallo di ritorno. E la scelta di Alexis Sanchez è spiegabile attraverso una serie di ragioni.

1) Sono sfumate altre opportunità. Vero, l’Inter aveva battuto altre strade per dare una nuova consistenza al suo attacco dopo le partenze di Dzeko e Lukaku. Ma il cileno va inquadrato come il sostituto di Correa. E, da questo punto di vista, lo scambio è vantaggioso: l’anagrafe parla a vantaggio dell’argentino, ma solo quella. Il tasso tecnico di El Niño Maravilla è decisamente superiori.

2) Il fattore nostalgia. «Sanchez era andato via a malincuore, poi ci ha lanciato segnali di ritorno»: l’operazione è stata spiegata così da Giuseppe Marotta. Che certo non si è dimenticato di come Alexis abbia fatto parte dell’Inter che ha vinto lo scudetto e di come i campioni, quando mossi da certi sentimenti, siano in grado di fare la differenza – o anche solo offrire un contributo di qualità ad età avanzata. Vedi Carlos Tevez alla Juventus, anche se Sanchez non parte titolare, almeno sulla carta.

3) Il goleador. Contesti diversi, d’accordo, ma la scorsa stagione l’interista l’ha trascorsa a Marsiglia chiudendo con 18 gol. In doppia cifra non ci andava da 6 anni, quando era la stella dell’Arsenal. Ergo: non stiamo parlando di un giocatore finito, tutt’altro. E Lautaro lo conosce bene, potrebbe esaltarsi nel trovare vecchie intese o stabilirne di nuove.

4) Il bisogno di farsi perdonare. Insieme a gol e giocate, l’Alexis di Inzaghi è anche il giocatore fattosi espellere ingenuamente in quel Liverpool-Inter nel quale i nerazzurri stavano facendo l’impresa di una memorabile rimonta. La squadra cresciuta in Europa fino ad arrivare a Istanbul è nata probabilmente in quella serata. Il numero 70 ha adesso l’opportunità di far dimenticare l’episodio in una squadra le cui ambizioni internazionali sono adesso considerevolmente cresciute.

