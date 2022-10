Tuttosport ha diffuso un’anticipazione dell’intervista concessa dal centrocampista del Milan Tommaso Pobega. Ecco le sue parole

«Juric è una persona diretta, vera: se deve dirti una cosa, te la dice in faccia. Per me domenica sarà una partita speciale, nella quale tengo a fare bene. L’anno scorso è stata personalmente una bella stagione, ho costruito buoni rapporti e bei legami con diversi giocatori, alcuni uomini dello staff e della società. Troveremo un Toro che avrà voglia di vincere, di mostrare che tutto il lavoro che fanno in allenamento porta a un risultato»

