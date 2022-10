Bruno Longhi famoso giornalista parla a Radio Sportiva dell’Inter, ecco come analizza il passaggio del turno.

Ecco cosa dice Bruno Longhi famoso giornalista che discute a Radio Sportiva dell’Inter: “Al momento del sorteggio l’Inter era considerata papabile per l’Europa League. Tutti eravamo d’accordo che vincere contro il Barcellona era come scalare l’Everest, soprattutto pensando alle partite precedenti dei nerazzurri. Direi che sbaglia chi parla male del Barcellona, è una squadra molto forte ed ha una grande storia.“

Aggiunge il giornalista Longhi: “L’Inter è stata brava nella resilienza, andando controcorrente e risalendo dopo la vittoria di Milano contro i blaugrana. Quella dell’Inter è stata un’impresa e se è stata fatta era alla sua portata. Il fattore D è stato determinante. Dzeko e Dimarco totali protagonisti.” Insomma i nerazzurri sono riusciti in una vera impresa che non era stata messa in preventivo da molti.

