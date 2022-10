La Juventus cerca un terzino destro. Tra i nomi accostati ai bianconeri anche un ex giocatore rossonero, Dalot

l’ex Milan tornato al Manchester United, per la Gazzetta dello Sport, è un’idea che stuzzica così come Emil Holm dello Spezia. A sinistra, invece, la Vecchia Signora si contenderà con l’Inter Alejandro Grimaldo del Benfica (in scadenza a giugno) e anche Alfonso Pedraza del Villarreal. Senza dimenticare Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna ma di proprietà proprio dei bianconeri.

