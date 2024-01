Sempre più media sportivi italiani danno i nerazzurri molto vicini al centrocampista polacco attualmente in forza ai campani.

L’Inter è pronta a rituffarsi in campionato visto che domani sarà sul campo ostile di Monza; poi ci sarà la SuperCoppa italiana. Tuttavia i dirigenti pensano al mercato anche se più a quello a lungo raggio.

Piotr Zielinski

Prospettive future

La Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento alle possibili idee di Marotta ed Ausilio in vista di giugno: bisogna pianificare tutto con largo anticipo se non si dispone di grosse risorse da investire. E infatti l’Inter è molto avanti per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi: i due arriverebbero a parametro zero rispettivamente da Napoli e Porto. È il polacco quello ad essere più vicino dei due ma chiaramente è presto per dare tutto per fatto come insegna Tiago Djaló. Il difensore portoghese aveva un accordo con i nerazzurri per un arrivo a parametro zero da luglio ma in questi giorni la Juventus ha scelto di comprarlo “rubandolo” ai rivali.

La cessione di un big

Anche la prossima estate servirà cedere un pezzo pregiato per finanziare il mercato in entrata: come per l’anno scorso di questi tempi, l’indiziato numero uno è Denzel Dumfries. Le negoziazioni per il rinnovo dell’olandese si stanno rivelando più difficili del previsto a causa della distanza tra domanda e offerta: senza rinnovo è scontata una cessione, anche perché adesso c’è Buchanan in quel ruolo.

