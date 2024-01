I nerazzurri giocheranno a Monza domani sera prima di iniziare a pensare alla SuperCoppa italiana: la priorità è il campionato in questo preciso momento.

L’Inter ha goduto di una settimana libera da impegni anche se la gara contro l’Hellas Verona è stata molto dispendiosa anche a livello mentale. I nerazzurri non possono mollare nulla in campionato perché la Juventus resta attaccata con soli 2 punti in meno; tra l’altro la settimana prossima c’è la SuperCoppa italiana e quindi l’Inter non scenderà in campo in Serie A nel prossimo week end. C’è il serio rischio di arrivare allo scontro diretto coi bianconeri in posizione sfavorevole di classifica.

Benjamin Pavard

Le probabili

Nel Monza giocheranno gli ex D’Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni (tuttora di proprietà dell’Inter) ma è indisponibile Di Gregorio. Inzaghi se la gioca con i migliori secondo Sky Sport anche se Darmian, Bisseck sperano di giocare dal primo minuto. Dimarco è ristabilito completamente e dovrebbe essere titolare anche se per Carlos Augusto quella di domani è una gara particolare essendo arrivato pochi mesi fa proprio dal Monza. Nessun indisponibile per l’Inter se si eccettua Cuadrado, vanno in panchina anche Frattesi e l’ultimo arrivato Buchanan; ecco le probabili formazioni.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Carboni V.; Dany Mota. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

L’articolo Verso Monza: Inzaghi se la gioca coi titolari, dubbi sulle fasce proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG