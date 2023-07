Pogba a colloquio con un ex Juventus: il siparietto durante l’allenamento alla Continassa per il centrocampista francese

Paul Pogba non si è allenato insieme ai compagni di squadra questa mattina, scendendo in campo in un secondo momento per osservare la partitella in famiglia della sua Juventus.

Nella gallery pubblicata dal club bianconero, poi, è stato immortalato un bel momento tra il centrocampista francese e Fabrizio Ravanelli, ex leggenda della Juve presente anche lui a bordocampo.

