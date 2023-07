Zakaria al West Ham: lo svizzero si avvicina C’è un segnale importante per la Juve sulla cessione del centrocampista

Denis Zakaria si avvicina al West Ham? Il club inglese ha infatti ufficializzato la cessione di Declan Rice all’Arsenal, ed ora può sedersi al tavolo delle trattative con la Juventus per migliorare la proposta per il centrocampista svizzero. Di seguito il comunicato dell’Arsenal su Rice.

COMUNICATO – «Il nazionale inglese Declan Rice si è unito a noi dal West Ham United con un contratto a lungo termine. Il centrocampista 24enne ha già una vasta esperienza, collezionando 245 presenze in prima squadra con gli Hammers e 43 presenze con i Three Lions. Declan ha iniziato la sua carriera giovanile al Chelsea, prima di entrare nell’accademia del West Ham nel 2014, e ha firmato il suo primo contratto da professionista un anno dopo. Nell’ultimo giorno della stagione 2016/17, un diciottenne Declan ha fatto il suo debutto in prima squadra ed è presto diventato parte integrante della squadra della prima squadra per le sei stagioni successive».

