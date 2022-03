Il centrocampista del Manchester United rivela tutto il suo malessere nella sua squadra di club; anche se probabilmente fra qualche mese si trasferirà a parametro zero.

L’ex Juventus Paul Pogba ha rilasciato a Le Figaro un’intervista per certi versi clamorosa; ecco le sue dichiarazioni. “Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest’anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei. Sì, ho sofferto di depressione. Le prime volte mi sono capitate negli anni di Mourinho”.

Ralf Rangnick

“A volte capita di non sapere di essere depresso, vuoi solo isolarti e stare da solo: quelli sono segni inconfondibili. Con la Francia va tutto bene. Gioco, lo faccio nel mio ruolo, sento la fiducia del ct e dei compagni. A Manchester è dura avere la stessa regolarità quando ci sono spesso tanti cambiamenti, sia di ruolo che di compagni di squadra o di sistemi di gioco. Con i bleus ho il mio ruolo, a Manchester invece il mio ruolo qual è, mi chiedo? Faccio la domanda e non ho la risposta.

