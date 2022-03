L’attaccante del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane loda i metodi di lavoro di Antonio Conte.

Il centravanti inglese Harry Kane in conferenza stampa ha tessuto le lodi del suo allenatore al Tottenham Antonio Conte descrivendo il rapporto che ha con lui. L’attaccante ha evidenziato anche che si sente meglio fisicamente da quando l’ex Inter ha iniziato ad allenarlo; ecco le sue parole.

Harry Kane

“È un allenatore fantastico, andiamo molto d’accordo. Porta nuove idee di gioco, come vuole che giochiamo. Ho imparato diversi aspetti del gioco sotto di lui. Mi sento fisicamente meglio sapendo che ci alleniamo e lavoriamo sodo ogni giorno. Sono in buona forma ma sento di poter continuare a migliorare e sicuramente Antonio continuerà a spingermi al limite. Mi piace avere una persona così come manager“.

