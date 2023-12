Pogba in Tribunale il prossimo 18 gennaio: così proverà ad alleggerire la squalifica che Procura vorrebbe di ben 4 anni

La notizia è arrivata ieri: Paul Pogba il prossimo 18 gennaio (alle 14.30) verrà giudicato dal Tribunale nazionale antidoping, all’interno dello stadio Olimpico di Roma. La richiesta della Procura antidoping è quella di una squalifica di ben 4 anni. Davanti al TNA il Polpo e il suo pool di legali inglesi cercheranno prima di tutto di dimostrare l’assenza di dolo, circostanza che se ritenuta credibile dai giudici abbasserebbe il rischio di sanzione a due anni.

Poi dovrà convincere i giudici dell’esistenza di alcune attenuanti. Probabile che, oltre agli avvocati, arrivino in aula anche alcuni periti scientifici. Il verdetto del TNA dovrebbe arrivare in tempi brevi. In ogni caso, dopo il giudizio italiano, il francese potrà comunque appellarsi al Tas e quindi, eventualmente, alla Corte federale svizzera, ultima tappa del percorso. La Juventus attende l’esaurirsi di tutti i gradi di giudizio prima di valutare la situazione contrattuale del francese che attualmente percepisce il mimo salariale (2000 euro netti al mese). In caso di squalifica si andrebbe verso la risoluzione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

