Quagliarella: «Chiellini era duro e spigoloso, giocava con la fame del difensore disperato». Le parole dell’ex attaccante della Juve

Quagliarella, ospite a Sky Sport, ha raccontato un aneddoto su Chiellini che ieri ha annunciato il ritiro dal calcio. Queste le parole dell’ex attaccante della Juve.

LE PAROLE – «Era il più duro da affrontare in allenamento tutti i giorni. E’ sempre stato molto spigoloso, anche se avevi la palla e ti avvicinavi rischiavi di farti male. Ha sempre giocato con la fame del difensore disperato: se un attaccante era pronto a calciare in porta, lui arrivava disperato per non farti fare gol. Credo sia stato uno degli ultimi marcatori».

