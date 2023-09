Paul Pogba risponde così a chi gli chiede se si senta un leader. Poi cita gli esempi di Messi e Cristiano Ronaldo

Paul Pogba ha così risposto, ad Al Jaazera, alle domande di chi gli chiede se si senta un leader di questa Juventus.

LEADER – «Non so se sono un leader, penso che possano dirlo le altre persone. Io so che farei qualsiasi cosa per vincere, dare tutto, e faccio in modo che tutti quelli che mi sono attorno pensino la stessa cosa. Soddisfatto? Mai soddisfatto nella vita, voglio sempre di più. Sono felice, certo, ma non sono soddisfatto, siamo affamati. Guarda Cristiano Ronaldo, guarda Messi: hanno sempre desiderio di provare qualcosa di più, dopo tutto quello che sono riusciti a raggiungere. Il calcio è così, è crudo, duro: puoi vincere qualcosa di grande, il giorno dopo non esisti più. Oggi vinci la Coppa del Mondo, domani Pogba non esiste più. Infortunato, giocatore finito, devi mostrare continuamente quanto vali».

