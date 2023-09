Superlega Juve, non è ancora detta l’ultima parola! C’è uno scenario che spiega come il progetto potrebbe ripartire

Come scrive Tuttosport, non è ancora detta l’ultima parola sul progetto Superlega. La Juve resta sullo sfondo nonostante i comunicati degli scorsi mesi ed è in attesa che Real e Barcellona vedano arrivare la sentenza della Corte Europea.

Il progetto potrebbe ripartire con il finanziamento di JP Morgan, che vuole però garanzie che ciò possa andare davvero a fare concorrenza alla Premier ed arginare lo strapotere che stanno acquisendo i club arabi.

