Pogba Juve, in bilico il futuro del centrocampista francese: c’è un caso in cui la cessione del giocatore sarebbe scontata

E’ tornato ieri alla Continassa Paul Pogba, che pur arrivando in anticipo è già in ritardo di condizione rispetto ai compagni. Il francese è al lavoro per recuperare al meglio dopo l’ultimo infortunio, ma non sarà pronto prima di fine mese, a ridosso della partenza verso gli USA. E se così non fosse, spiega la Gazzetta dello Sport, le voci di addio si farebbero più forti.

Tutta la Juve metterebbe la firma per riavere a disposizione il numero 10 al massimo della forma, ma il rischio che i tempi si allunghino è molto alto. A quel punto le sirene arabe potrebbero avere effetto, anche se per ora l’ex United ha ammesso di preferire una permanenza a Torino, anche con un ingaggio ridotto.

