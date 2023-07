Giuntoli Juve, sono questi i giorni del nuovo dt bianconero: summit in programma alla Continassa. Tutti i dettagli

Sono i giorni di Cristiano Giuntoli alla Juventus, con il dt in attesa di apporre la firma sul quinquennale che lo legherà al club bianconero. Una firma che dovrebbe arrivare prima del fine settimana, ma già prima l’ex Napoli incontrerà Manna e Calvo per programmare il futuro. Probabilmente già oggi, quando potrà essere presente alla Continassa per visionare il quartier generale.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, non ci sarà però Massimiliano Allegri, ancora in vacanza e di rientro direttamente la prossima settimana. I contatti con il tecnico sono però continui e, anche sulle sue indicazioni, si inizierà a lavorare già con gli altri dirigenti.

