Szczesny, Bonucci e non solo: la Juve pensa ad un ricambio generazionale e scarica i suoi senatori. In quattro pronti ad andare via

Come riporta il Corriere di Torino, in casa bianconera c’è voglia di dare una sforbiciata al monte ingaggi, ritenuto troppo alto per una squadra che ha in mente un ricambio generazionale dopo le ultime travagliate stagioni.

Per questo motivo quattro senatori, chi più e chi meno, sono in bilico: Szczesny, Bonucci, Alex Sandro e Rugani sono al passo d’addio. Chi tra ingaggio troppo alto in generale e chi, invece, perchè non l’ha giustificato con le prestazioni sul campo nell’ultima annata.

