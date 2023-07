Alex Sandro non vuole schiodare: il brasiliano rifiuta tutte le offerte in arrivo per lui. E adesso la Juve…

Come riferisce Tuttosport, si complica l’addio di Alex Sandro alla Juve, specialmente dopo il rinnovo scattato in automatico per il limite di presenze raggiunto nella passata stagione.

Il brasiliano non è convinto dalla rescissione contrattuale, nè tanto meno dalle offerte provenienti dalla Turchia, visto che preferirebbe trasferirsi in Premier League. Dall’Inghilterra non si registrano però interessi nei suoi confronti, mentre a Torino sperano che il richiamo dorato dell’Arabia possa dare una mano.

