Pogba via dalla Juve, dal campionato arabo c’è un’offerta per il centrocampista francese: ecco cosa può succedere

Paul Pogba, nonostante i buoni propositi per la nuova stagione, potrebbe salutare Torino prima della fine del calciomercato. E’ quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, che non esclude un trasferimento in Arabia dell’ex United.

La proposta sarebbe quella di farne una stella del campionato saudita per uno o due anni, prima del ritorno finale in Europa in grande stile. Una sorta di rilancio dorato come fu per Ibrahimovic, volato alla volta degli USA prima del ritorno al Milan.

