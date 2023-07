Pogba pensa solo alla Juve: il francese continua ad allenarsi per farsi trovare pronto per il ritiro – FOTO

I pensieri di Pogba sono rivolti solo alla Juve. E al rimettersi presto in forma per riuscire a farsi trovare pronto per l’inizio del ritiro estivo agli ordini di Allegri.

Il francese, come mostra una foto pubblicata via Twitter dalla Juve, sta continuando ad allenarsi nella palestra della Continassa. Nell’immagine si vede il numero 10 in tenuta da allenamento che palleggia col ginocchio.

