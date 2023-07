Vlahovic Juve: il futuro si decide dopo l’incontro con Giuntoli. Il bomber serbo sarà alla Continassa da lunedì

Vlahovic sarà il primo big della Juve a rientrare alla Continassa già da lunedì per iniziare il raduno estivo. Il serbo, infatti, a giugno non ha giocato con la Serbia a causa di un infortunio e quindi ripartirà subito con le visite mediche di rito prima di ricominciare ad allenarsi.

Come spiega Gazzetta.it, poi, già lunedì il bomber potrebbe incontrare Giuntoli per quanto riguarda il futuro e il mercato. Il nuovo ds vuole capire le intenzioni del giocatore che, al momento, non ha preso una decisione. La sensazione è che dovesse arrivare un’offerta allettante da un club di Premier che gioca la Champions, sia la Juve che Vlahovic la prenderebbero in considerazione.

