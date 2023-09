Pogba sotto attacco: «E’ uno str***o pigro!». La critica al 10 della Juve arriva da Souness, ex giocatore della Sampdoria

Pogba, dopo lo stop per la positività al doping, continua ad essere nell’occhio del ciclone. Souness, ex giocatore scozzese della Sampdoria, a margine del podcast di Second Captains a Dublino ha messo nel mirino il 10 della Juve con queste parole.

LA CRITICA A POGBA – «E’ un giovane estremamente talentuoso. Dovrebbe essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ma è pigro. Se ricordate come tirava i rigori… Era lui che voleva essere la star dello spettacolo in quel periodo di tempo. Se è pigro nelle partite, lo sarà anche in allenamento, e come puoi inseguire gli altri così? Critiche troppo pesanti per Pogba Nemmeno per un nanosecondo, no, è uno str…o pigro».

The post Pogba sotto attacco: «E’ uno str***o pigro!». La critica al 10 della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG