Alla fine i nerazzurri hanno vinto e quindi l’episodio non ha influito più di tanto sul risultato, ma c’è un presunto fallo da ultimo uomo non sanzionato. Nel mondo del calcio gli episodi arbitrali rappresentano sempre un punto caldo di dibattito e analisi. Fa discutere un episodio in particolare nel Roma-Inter di ieri e Luca Marelli, figura di spicco tra gli ex arbitri italiani, ha offerto il suo punto di vista a DAZN. Il contatto Cristante-Thuram La partita è stata vinta 1-0 dai nerazzurri grazie alla sassata di Lautaro Martinez che ha trafitto Svilar ma c’è stato un presunto fallo che ha suscitato non poche discussioni: l’intervento di Cristante su Thuram nel corso del primo tempo. Secondo Marelli, non vi è dubbio sulla natura fallosa dell’intervento: il giallorosso, infatti, ha colpito il polpaccio destro del francese con la gamba sinistra, un contatto inequivocabile che poteva potenzialmente giustificare una sanzione severa. […]

