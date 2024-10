Il tecnico della Roma Ivan Juric è poco soddisfatto solamente del risultato della gara persa ieri contro la squadra di Inzaghi. Ivan Juric ha commentato così in conferenza stampa la partita persa dalla sua Roma contro l’Inter. “Abbiamo fatto male i primi 15 minuti. La squadra era timorosa. Poi abbiamo preso in mano la partita”. “Siamo rimasti dentro fino alla fine. Abbiamo fatto errori che abbiamo pagato caro. Togliendo i primi 15 minuti e l’errore sono molto contento per la prestazione”. La prestazione di Dybala “Dobbiamo aggiustare le cose in fase difensiva. Ci sono giocatori che fanno un po’ fatica a interpretare certi concetti. Possiamo anche vedere che Dybala ha dimostrato quanto vuole dare. Vorrei trovare il modo per avvicinarlo un po’ alla porta”. Sulla partita “Io vedo le tante cose che sono migliorate. Non è sufficiente ancora. Oggi abbiamo commesso un errore pazzesco. Ci lavoreremo. La sensazione globale è […]

