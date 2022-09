Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sabato scorsa aveva criticato pesantemente l’operato del direttore di gara di Lazio-Napoli.

“Gli arbitri? Sono scarsi o prevenuti. Troppi gialli per noi, il designatore deve prendere provvedimenti. Ci dicono: vi siete comportati male col Bologna e queste sono le conseguenze”; così Maurizio Sarri al termine di Lazio-Napoli. La FIGC oggi ha aperto un fascicolo d’indagine su queste frasi mentre Fabio Capello nel corso di Sky Calcio Club ha detto la sua al riguardo.

Luis Alberto

“Le dichiarazioni di Sarri? Sono molto forti. Dica chi gli ha detto che gli arbitri sono prevenuti. Non puoi dire una cosa del genere e finirla così. Secondo me l’affermazione è grave. La spinta di Kim su Luis Alberto? I giocatori ormai si buttano per terra al minimo contatto. Si è buttato sperando che l’arbitro intervenisse. Era una spintarella, tante ce ne sono in area di rigore durante i calci d’angolo e di punizione”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG