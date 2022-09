Stasera alle 21 c’è PSG-Juventus, gara valida per il primo turno di Champions League.

Il Paris Saint Germain gioca con la difesa a tre da quando sulla panchina siede Christophe Galtier, è in dubbio Vitinha che però farà di tutto per esserci; anche Massimiliano Allegri dovrebbe riproporre la difesa a tre per giocare in attacco con Milik e Vlahovic insieme. Di seguito le probabili formazioni.

Dusan Vlahovic

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.

A disposizione: Navas, Danilo, Bernat, Renato Sanches, Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia, Gharbi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Rabiot, Paredes, Miretti, McKennie, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

