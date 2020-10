Polonia-Italia: probabili formazioni e dove vederla in TV

Polonia-Italia, terzo turno Nations League, 11 ottobre 2020 ore 20:45. Dopo aver battuto la Moldavia in amichevole con un punteggio tennistico, l’Italia di Roberto Mancini è volata a Danzica, dove questa sera affronterà la Polonia. Attualmente, gli azzurri sono in testa al Gruppo 1 della Lega A in virtù dei quattro punti conquistati nelle prime due uscite ufficiali. Dopo il pari casalingo contro la Bosnia Erzegovina (1-1), Chiellini e soci sono andati a vincere in casa dell’Olanda. Ora la sfida contro la Polonia di Brzeczek, tra le cui fila ci sono diversi giocatori che militano nel campionato italiano.

Rispetto alla formazione che ha battuto la Moldavia, Mancini cambia tanti elementi, mandando in campo dal primo minuto tutti i big. Al centro della difesa, davanti a Donnarumma, ci saranno dunque i bianconeri Bonucci e Chiellini, mentre in attacco si rivede immobile, che sarà supportato dal neo-juventino Chiesa e dal “parigino” Kean. A centrocampo, Jorginho agirà in cabina di regia, mentre Verratti e Barella agiranno da mezzali.

La Polonia si presenta in campo con un modulo abbastanza ermetico con una sola punta, Lewandowski, e un trequartista a supporto. La novità tra i pali è Fabianski, che prende il posto di Szczesny, mentre a guidare la difesa ci sarà regolarmente Glik, ex Torino rientrato da poco in Italia tra le fila del Benevento.

Polonia-Italia | Dove vederla in TV e streaming

Polonia-Italia, partita valida per il terzo turno di Uefa Nations League, Lega A Gruppo 1, sarà trasmessa in diretta TV questa sera alle 20:45 su Rai 1 e Rai 1 HD. In streaming, la gara di Danzica si potrà seguire da computer, tablet e smartphone grazie al servizio di RaiPlay, accessibile anche tramite l’app ufficiale per dispositivi mobili.

Polonia-Italia | Probabili formazioni

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski. CT: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. CT: Mancini.