Le parole di Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, sull’assegnazione del Mondiale 2030 ai portoghesi

Il ct del Portogallo Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni della nazionale. Di seguito le sue parole sull’assegnazione del mondiale 2030 ai portoghesi, con Spagna e Marocco.

È una grande gioia per noi. Penso che un Mondiale sia una grande opportunità per ispirare un intero Paese e il Portogallo ha già l’esperienza di Euro 2004. Mi piacerebbe essere l’allenatore del Portogallo nel 2030. La fase di qualificazione sarebbe molto facile. La Coppa del Mondo lascerà un’eredità unica. I bambini dai 12 anni in su ora possono sognare di giocare un Mondiale in casa. Ricordo il Mondiale dell’82 in Spagna. Sognavo di esserci giocando per le strade della mia città

