La Premier League (per ora) non si ferma per Covid: i match della 17ª giornata

Nonostante su ogni partita ci sia la Spada di Damocle di un possibile rinvio, la Premier League va avanti e si appresta a vivere la sua 17ª giornata da domani, giorno di Capodanno, fino a lunedì 4 gennaio, con le dieci partite distribuite in quattro giorni diversi. Ricordiamo che nella precedente giornata che si è conclusa solo ieri, sono stati due i match rinviati a data da destinarsi a causa di troppi casi di positività al Covid in una delle due squadre: si tratta di Everton-Manchester City e Tottenham-Fulham, in cui entrambe le squadre ospiti hanno dovuto dare forfait a poche ore dal fischio di inizio perché le rose erano decimate dal virus.

In Premier League vige la regola per cui si può giocare una partita solo se ogni squadra ha a disposizione almeno un portiere e 13 giocatori di movimento e questa norma vale da sempre, ma in questo periodo di pandemia deve essere costantemente ricordata perché si verificano realmente casi in cui non ci sono i 14 giocatori richiesti, perché scoppiano dei piccoli focolai o perché, anche se quelli che risultano positivi sono pochi o sono tra membri dello staff, poi bisogna mettere in quarantena tutti gli altri che sono entrati in contatto con loro.

Nel calendario della 17ª giornata spiccano le sfide tra Manchester United e Aston Villa, tra Newcastle e Leicester e tra Chelsea e Manchester City. Lo United è ora a -3 punti dalla capolista Liverpool, che è impegnata nel Monday Night in casa del Southampton, ma i Red Devils hanno giocato una partita in meno rispetto ai Reds campioni in carica.

Venerdì 1 gennaio 2021

Ore 18:30, Everton-West Ham

Ore 21:00, Manchester United-Aston Villa

Sabato 2 gennaio 2021

Ore 13:00, Tottenham-Leeds

Ore 16:00, Crystal Palace-Sheffield United

Ore 18:30, Brighton-Wolverhampton

Ore 21:00, West Bromwich-Arsenal

Domenica 3 gennaio 2021

Ore 13:00, Burnley-Fulham

Ore 15:15, Newcastle-Leicester

Ore 17:30, Chelsea-Manchester City

Lunedì 4 gennaio 2021

Ore 21:00, Southampton-Liverpool