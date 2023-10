Turno favorevole di Premier League per Chelsea e Manchester United: entrambe le big in difficoltà trovano la vittoria

Giornata positiva per Chelsea e Manchester United in Premier League. Entrambe le squadre trovano una vittoria che chiude un periodo molto lungo di crisi di entrambe le squadre. I Blues vincono contro il Burnley in trasferta con un netto 4-1: a segno Cole Palmer, Sterling e Nico Jackson, oltre all’autorete dell’1-0 di Al-Dakhil.

Più sofferta la vittoria dei Red Devils contro il Brentford, che passa al 26′ con Jensen. nel finale a salvare lo United ci pensa McTominay che in pieno recupero mette a segno una doppietta.

