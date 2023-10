L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/24: moviola Genoa-Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Milan valido per l’8ª giornata della Serie A2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

8′ – Proteste del Genoa per un contatto tra Vasquez e Florenzi in area rossonera. L’arbitro lascia giocare e il VAR non interviene. Giallo a Gilardino che era entrato in campo.

87′ – Check del VAR per il controllo di Pulisic sul gol. Possibile tocco di braccio.

90′ – Check completato: gol valido.

90’+6 – Check del Var per un possibile rosso a Maignan nell’uscita su Ekuban. L’arbitro la va a vedere e decidere per il cartellino Rosso

