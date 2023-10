C’è un caso arbitri in Lecce-Sassuolo di ieri sera: il direttore di gara Luca Sacchi non ha stretto la mano all’assistente Francesca Di Monte

Esplode una polemica attorno a Luca Sacchi, arbitro di Lecce-Sassuolo di ieri sera. Prima dell’ingresso in campo il direttore di gara non ha stretto la mano all’assistente Francesca Di Monte. Di seguito il commento della vicenda da parte dell’AIA e riportato dall’Ansa.

«É assolutamente da escludere un gesto sessista e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il problema per noi non esiste, è stato solo un gesto involontario e male interpretato: i due tra l’altro hanno dimostrato grande feeling in campo e il loro rendimento è stato ottimo. Stupisce piuttosto che si parli di sessismo all’interno di un’associazione che ha fatto dell’abbattimento di ogni barriera di genere uno dei suoi principali traguardi raggiunti».

