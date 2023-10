Le parole di Adrien Tameze, centrocampista del Torino, dopo la sconfitta dei granata nel derby della Mole contro la Juve

Adrien Tameze ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta del Toro nel derby contro la Juve. Di seguito le sue parole.

«A far male sono questi due gol che abbiamo preso su calcio d’angolo a far male. Era una partita aperta, senza quelli non potevamo sapere chi avrebbe vinto. Noi lavoriamo tanto e adesso c’è la sosta, quindi abbiamo tempo per lavorare, almeno per chi resterà qua. Le vittorie arriveranno, non ho dubbi sulla qualità della squadra. Abbiamo giocatori che si sono fatti male e altri che sono stanchi, la sosta arriva nel momento giusto»

