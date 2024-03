Turno a spezzatino in Premier League: scendono in campo solo tre partite a causa della contemporaneità della FA Cup

Turno di Premier League all’insegna dello spezzatino. Con il quinto turno di FA Cup che si gioca tra oggi e domani, hanno giocato solo in tre campi. Il principale è Craven Cottage, in cui il Fulham ha superato il Tottenham con un netto 3-0. Sugli altri campi invece vittoria del Burnely di Kompany contro il Brentford e il pareggio tra Luton e Nottingham Forest. Domani giocherà solo il West Ham, che ospiterà l’Aston Villa, pronto a staccare ancora in classifica gli Spurs.

Burnely-Brentford 2-1 (10′ Larsen rig., 62′ Fofana, 83′ Ajer)

Luton Town-Nottingham Forest 1-1 (34′ Wood, 89′ Berry)

Fulham-Tottenham 3-0 (42′ Carvalho, 49′ Lukic, 61′ Carvalho)

Partite rinviate a data da destinarsi

Crystal Palace-Newcastle

Arsenal-Chelsea

Manchester United-Sheffield United

Wolverhampton-Bournemouth

Everton-Liverpool

Brighton-Manchester City

