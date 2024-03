Le parole di Federico Baschirotto, difensore del Lecce, dopo la vittoria ottenuta dai salentini contro la Salernitana

Federico Baschirotto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Lecce contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Quella di oggi è una vittoria importantissima, perché ci dà fiducia, abbiamo dimostrato di essere squadra anche soffrendo per andare alla ricerca della vittoria».

SETTIMANA – «La nostra è stata una settimana difficile perché quando cambia l’allenatore non è mai semplice, ci mancava la vittoria in casa ma dobbiamo archiviare subito e guardare avanti. La sosta arriva a pennello perché ci permetterà di amalgamarci, Gotti è arrivato col piglio giusto, crede in noi».

KRSTOVIC – «Krstovic si impegna molto, il gol arriverà. La salvezza è possibile, ci crediamo, arriverà col lavoro e lo spirito di sacrificio. Dedichiamo la vittoria ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto, sentiamo la loro vicinanza».

