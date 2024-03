Le parole di Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, dopo la sconfitta con il Lecce e il possibile esonero di Liverani

Maurizio Milan ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Salernitana contro il Lecce. Di seguito le parole dell’amministratore delegato.

SCONFITTA – «Ennesima sconfitta, molto pesante, il messaggio è di grande delusione e rammarico principalmente per una tifoseria che non ha mai abbandonato la squadra neanche in questa giornata e nonostante la classifica che parla da sola. Apriremo una riflessione molto veloce nella prossime ore, abbiamo deciso, insieme al presidente Iervolino, di stoppare qualsiasi intervista pubblica da parte dei nostri tesserati. Sono qua io per questo. La delusione parla chiaro per quello che si è visto in campo e che deriva da un’osservazione molto ampia: con gli acquisti di gennaio pensavamo di aver rivitalizzato la squadra che invece non si è rivitalizzata per nulla. C’è grande rammarico e delusione, per quello che è accaduto nell’ultimo mese e ovviamente nelle ultime partite».

LIVERANI – «Sì, faremo delle valutazioni, il fatto che non ci sia lui qui dà già una prima risposta ma le faremo sicuramente a mente fredda nelle prossime ore, con la giusta razionalità. A pochi momenti dall’ennesima sconfitta ci sarebbe spazio più per l’emotività del momento ma le faremo con grande lucidità insieme al presidente Iervolino perché è doveroso per la tifoseria e per un club che ha speso molto. Ci sono molte riflessioni in corso. La mia presenza qui è un segnale di chiusura, dovremo riflettere, la settimana di ritiro è servita a ben poco. Abbiamo visto una squadra molto sfilacciata, c’è veramente grande delusione»

