Il presidente della Federcalcio albanese Duka è tornato a parlare dello scarso minutaggio offerto da Inzaghi ad Asllani

Intervistato da Panorama, Armand Duka si è espresso così sul poco impiego di Asllani all’Inter:

«Asllani è un giocatore già affermato, è un talento con molta personalità e con grandi possibilità di miglioramento. In questa stagione è migliorato molto dal punto di vista sportivo e caratteriale, lavorando con grandi giocatori come Henrikh Mkhitaryan, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, anche se ha avuto poco spazio. Sinceramente non capisco i criteri che Inzaghi usa per lui. Forse non gli piace abbastanza, sportivamente parlando; ma il giocatore merita di più. Mi sembra strano che un giocatore come Asllani, con le caratteristiche che ha, finisca una stagione con così pochi minuti. Penso che Asllani meriti più spazio di quello che ha avuto quest’anno. Certo per noi è importante che Asllani giochi il più possibile, poi se va via o resta all’Inter, questa è una decisione che spetta alla società e al giocatore».

