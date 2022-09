Domenica sera il Milan affronterà in campionato il Napoli. Non ci sarà Leao per squalifica, lo potrebbe sostituire Saelemaekers

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport A sostegno si questa tesi vi sono almeno tre motivazioni: il belga in passato ha già ricoperto questo ruolo e sarebbbe in questo senso il più pronto. Poi, da un punto di vista tattico, Saelemaekers riuscirebbe ad aprire spazi per Theo Hernandez che potrebbe tornare ad arrivare con più continuità sul fondo. Infine, il 56 ha il piede caldo ed è al momento uno dei giocatori più in forma della squadra di Pioli: sarebbe un peccato lasciarlo fuori.

