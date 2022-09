Voci insistenti dall’Inghilterra sul futuro di De Zerbi: l’allenatore italiano starebbe trattando con un club di Premier League

Dopo il rifiuto al Bologna per rispetto nei confronti di Sinisa Mihajlovic, Roberto De Zerbi potrebbe volare in Premier League. Come riportato dalla BBC, infatti, l’allenatore italiano starebbe trattando con il Brighton che deve sostituire Potter finito sulla panchina del Chelsea.

L’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk sarebbe anche nel mirino della Juventus, ma sarebbe solo una suggestione mentre quella inglese sarebbe un’ipotesi concreta.

L’articolo De Zerbi, in Inghilterra sicuri: tratta con un club di Premier League proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG