In vista del match tra Milan e Empoli, Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Leao. Le idee per sostituirlo e per completare l’attacco

Domenica pomeriggio il Milan affronterà l’Empoli in campionato. In vista del match Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Leao. Per sostituirlo ci sono due opzioni:

come riportato da Sky Sport dovrebbe partire titolare uno tra Chukwueze e Okafor. Nel caso dovesse giocare il nigeriano Pulisic sarebbe dirottato a sinistra. A completare l’attacco ci sarebbe Jovic, favorito su Giroud.

