Nella sua conferenza stampa di vigilia contro il Monza, Alberto Gilardino ha detto la sua sull’obiettivo del calciomercato Milan, Gudmundsson

LE PAROLE – «Credo sia fisiologico in una stagione per un giocatore avere dei momenti al top e momenti ‘normali’, diciamo. Ma i momenti normali di Gudmundsson possono essere decisivi. Mi aspetto tanto da Albert, deve focalizzarsi sulle giocate. Deve mettersi nella condizione di farsi trovare e noi di cercarlo per farlo esprimere al massimo»

